ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدكتور طارق الجروشي إن اللجنة تابعت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته حول التدخل التركي في ليبيا والدور الاستعماري الذي يلعبه في البلاد.

الجروشي أوضح وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس بأن اللجنة تثمن التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لافتاً إلى أنها جاءت لتؤكد على ما حذرت منه طيلة السنوات الماضية من أن حكومة الصخيرات وعلى رأسها السراج تشبه حكومة فيشي العميلة في فرنسا إبان الاحتلال النازي والتي تحولت إلى ألعوبة بيد الألمان.

وحذر الجروشي من أن التدخل التركي يسعى إلى تحويل ليبيا إلى ساحة حرب إقليمية ومكباً لنفايات المرتزقة والإرهابيين الذين يشكلون خطراً على ليبيا وعلى دول البحر الأبيض المتوسط خاصة أن بينهم إرهابيين مطلوبين دولياً.

كما دعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق برلين ومبادرة القاهرة الأخيرة لتوحيد جهودها من أجل وقف العربدة التركية في ليبيا.

ورأى أن الوضع ينذر بكارثة أمنية دولية لن تقتصر أثارها على ليبيا بل ستطال أوروبا، موضحاً بأن المعركة تسير بخطين متوازيين سياسياً وعسكرياً ضد الاستعمار التركي وأذنابه الإخوانية.