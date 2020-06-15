ليبيا – أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي على تأييده ككثير من الليبيين للقوات المسلحة بإعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد واستقلالها، مشيراً إلى أن البعض عن قصد سيء أو قصر نظر قاوموها بذريعة مطلب الحفاظ على الدولة المدنية وأستعانوا بالأجانب لتدميرها.

الزايدي لفت في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن شبح التقسيم أصبح واقعاً مطروحاً يخييم على المشهد يراه بعض الجاهلين مخرجاً وهم لا يدركون أنهم كالمستجير بالنار من الرمضاء وليس العكس بحسب قوله.

وأضاف”فعندما يجتمع التقسيم والفوضى يمكننا ان نتصور اي مستقبل أسود لأولادنا وأحفادنا مهما حاول دعاة الأنفصال تزيين الصورة ، فالمؤمن لا يلذغ من نفس الجحر مرتين ، وان مرت الأكاذيب الأولى التي وعدت بالجنان تقترب من الناس، فكانت الويلات والأحزان، فلا يعقل ان يصدق أحد الكذبة الثانية”.

ودعا القوى الوطنية مهما اختلفت أيديولوجيتها وقياداتها وحتى توجهاتها أن تتحد لمقاومة الإنفصال، مبيناً انه خطاب ليس من وحي نظرية المؤامرة لكنه ناتج من قراءة واقعية لأمر يدبر بالنهار وصار ماثل للعيان يراه حتى العميان ويسمع صداه الصم والطرشان وفقاً لتعبيره.

كما إستطرد “فوالله لدولة ضعيفة نختلف حول مؤسساتها خير الف مرة من دويلات مفتته خاضعة لإننداب دول أجنبية طامعة !لايا أبناء احمد الشريف و المختار والفضيل والجويفي وسوف والسويحلي وبلخير والخيتوني والبوسيفي والمريض والباروني وسلم عبدالنبي وبن عسكر وكل قادة الجهاد الذين لا يتسع المجال لحصرهم ، انظروا فيما فعل اباؤنا في نهاية الأربعينات وان اختلفنا اليوم في تقييم مواقفهم لكنهم اشتروا ليبيا الموحدة بالرغم من توافقات المنتصرين في الحرب في يالطا على تقسيمها، القول الواحد لن نتوقف عن الكفاح من أجل ليبيا وطن موحد مستقل ولن نقبل ما دون ذلك”.