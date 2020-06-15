العراق – أكد وزير النفط العراقي المعين حديثا، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، أن بغداد ستصدر يوميا 2.8 مليون برميل من النفط في المتوسط خلال شهر يونيو.

وقال إسماعيل، في مقابلة مع قناة “الشرقية” التلفزيونية العراقية: “في حزيران الجاري سنصدر يوميا 2.8 مليون برميل يوميا، وسنصدر 86 مليون برميل هذا الشهر بقيمة 2.5 مليار دولار منها ملياري دولار حصة العراق، وحصة الشركات تصل إلى 500 مليون”.

واعتبر إسماعيل أن “الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة” في إطار مجموعة “أوبك+” لخفض إنتاج النفط “كان جيدا”، مضيفا أن السلطات “كانت مجبرة عليه، ومن مصلحة الحكومة الحالية الاستمرار بتطبيقه لأنه يمنع من انزلاق الأسعار”.

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن كل الشركات الأجنبية تقريبا ردت بالإيجاب على طلب مراجعة بنود عقد خدماتها لكن شركة واحدة رفضت.

وذكر أن الحكومة ستطلب من إقليم كردستان العراق المساهمة في حصة الخفض طبقا لاتفاق “أوبك+”، لتصدر 370 ألف برميل يوميا كحد أقصى اعتبارا من يونيو لمساعدة العراق على الالتزام بحصته.

وتوقع إسماعيل أن تتخطى أسعار النفط 40 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2020.

المصدر: وكالات