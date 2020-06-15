ليبيا – أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن على أن عمليات نقل المرتزقة السورين من تركيا لليبيا لا تزال في نفس الوتيرة لكن المرصد هو من توقف عن نشر الإحصائيات لأنه لا حياة لمن تنادي سواء من المجتمع الدولي و المنظمات، مشيراً إلى أن الإعلام القطري التركي الإخواني قوي للغاية واستطاع كسب بعض الأصوات.

مدير المرصد السوري قال خلال مداخلة لبرنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن عدد القتلى تخطى الـ 400 قتيل من المرتزقة بينهم 27 من الاطفال الذين يجب أن تدافع منظمة حماية الطفولة عنهم كما أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ 14 ألف مرتزق.

وأشار إلى أن عمليات نقل المرتزقة لا تقتصر فقط على السوريين الموالين لأردوغان بل هي تأتي على من هم مصنفون مجموعات إرهابية دولية كداعش و تنظيم القاعدة و بعض المنظمات الجهادية التي تنتقل من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية وبعلم كافة أجهزة المخابرات الدولية الموجودة داخل الأراضي التركية.

وأضاف” تحدثنا عن ابو وقاص العراقي قائد كتيبة داعشية كانت موجودة داخل مناطق الإحتلال التركي في مدينة الباب هذا الرجل خرج مع مجموعات مقاتلة و بعض عناصره لليبيا لا نعلم هل لا زال في ليبيا أم لا، المعلومات تشير أنه جرى نقله للأراضي المصرية و هو كان قيادي داعشي في محافظة دير الزور، هناك على جبهات القتال هؤلاء المرتزقة هم في الخطوط الأمامية و يغطونها و تعتمد عليهم تركيا بشكل كبير جداً و تقودهم ضباط من الجيش التركي و هم من يخططون للعمليات و لكن أداة هذه العمليات هم هؤلاء المرتزقة”.

كما إستطرد حديثه:”شاهدنا عندما تحدث الإعلام الليبي على ابو يعرب على اساس أنه في تنظيم داعش وكان في تنظيم القاعدة حتى ما يعرف بهيئة تحرير الشام و الذي طردته منها بسبب سوء أخلاقه و ذهب لمناطق الإحتلال التركي في عفرين من ثم خرج مع مجموعات لليبيا و تم قتله هناك، ما نشاهده اليوم في ليبيا هو السيناريو السوري يكرر الآن عبر الصمت الدولي عما يجري في ليبيا و إستمراره و اعتقد أن ما جرى من تقدم لحكومة الوفاق و هؤلاء المرتزقة لم يكن ليحصل لولا الصمت الدولي”.

وأردف”الإرهابيين المصنفين دولياً غير موجودين في ليبيا بالأسماء الواضحة لهم المعلومات التي لدينا من نحو شهر كان هناك الآلاف من المجموعات المصنفة إرهابياً دولياً و بالتحديد تنظيمي داعش و القاعدة هم خرجوا بالفعل من سوريا للأراضي الليبية و خروجهم بالفعل كان قبل خروج المرتزقة السوريين وأنا قلت في مقابلة لي على قناة الحدث أن هناك مجموعات إرهابية من جنسيات غير سورية ومجموعات من تنظيم داعش هي بالفعل بدأت بالإنتقال من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية و بالتحديد العنصر التونسي منهم أي أن عملية نقل المتطرفين لليبيا بدأت قبل نقل المرتزقة السورين، اردوغان يستعمل هؤلاء المرتزقة في ليبيا و هو طلب المزيد من المرتزقة للذهاب لليمن لجانب حزب الإصلاح لأنه لديه احلام كبيرة خارج سوريا وليبيا”.

وبيّن أن أبو وقاص القيادي في تنظيم داعش كان موجود في منطقة الباب حيث تتبع المرصد وجوده من خلال مشاركة بعض العناصر العراقيين في عملية “نبع السلام” في شهر اكتوبر من العام الماضي في شمال شرق سوريا ونتيجة تتبعه تمكن المرصد من الوصول لمعلومات كاملة عن وجود 40 عراقي من تنظيم داعش منطويين تحت ما يعرف بالجيش الوطني، مشيراً إلى أن ابو وقاص منذ شهرين اختفى مع بضعة عناصر من عناصره و اتجه بأموال كثيرة تجاه الاراضي الليبية والآن هو في مصر وجهته الرئيسية و ليس الأراضي الليبية التي كانت جسر للعبور لمصر.

مدير المرصد السوري قال “إن القيادات الكبيرة موجودة في تركيا و لديها الشقق و المطاعم و الفنادق أما من يزج بهم في ليبيا ليسوا قادة للمجموعات، الموقف الدولي من الأزمة الليبية و العدوان التركي المباشر سيء للغاية كان هناك لقاءات بين رئيس استخبارات النظام و رئيس استخبارات النظام التركي المقرب من اردوغان بشكل شخصي لذلك اقول أن المجتمع الدولي يتآمر على ليبيا الآن كما تأمر على الشعب السوري و ساهم في تدميرها”.

ونوّه إلى أن اللاعبين الرئيسيين في ليبيا هما روسيا و تركيا كما سوريا أما فرنسا فهي لها دور جيد و بعض الدول الاوروبية لا تتحدث إعلامياً لأن لديها مخاوف من اردوغان بأن يفتح بوابة اللاجئين و المتطرفين لأوروبا، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية تقف مع اردوغان إلى ما لانهاية في مشروعه الاخواني في ليبيا و سوريا وهي كانت تصمت عما يجري في سوريا.

وأكد على أن الموقف الامريكي واضح بدعمه للرئيس التركي، مضيفاً”أقول للشعب الليبي حتى لو تمددت قوات المرتزقة لأي مناطق في ليبيا ستنكسر لأنها خارج إرادة الشعوب، الولايات المتحدة الامريكية يجب أن يكون موقفها واضح من قضية نقل المرتزقة لليبيا تحدثت عن المرتزقة الروس ولم تتحدث بشكل حقيقي عن مرتزقة أردوغان الذين ذهبوا بأعداد ضخمة و كبيرة لليبيا”.

ختاماً أشار إلى أن المعادلة الليبية يجب أن تعمل بشكل قانوني الآن في اوروبا فهناك الكثير من الليبيين في اوروبا ليسوا مع حكومة الوفاق عليهم البدأ برفع شكاوى و دعوة قضائية ضد تركيا و حكومة الوفاق بتهمة تجنيد المرتزقة و نقلهم لليبيا مع تقديم الأدلة بالصوت و الصورة التي تثبت تنكيل أبناء الشعب الليبي.