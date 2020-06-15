الهند – اكدت الحكومة الاتحادية في الهند إنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بـ 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا، بعد زيادة عدد الإصابات التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

وأوضح وزير الداخلية، أميت شاه، على “تويتر”، اليوم الأحد، بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة أن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى 8 آلاف سرير.

وأضاف أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي.

والهند هي رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس مع تزايد الحالات بشكل مطرد. وسجلت اليوم الأحد قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

المصدر: رويترز