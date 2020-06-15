الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية اليوم الاثنين، أن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، ستقام في موعدها بانتظار الموافقة الرسمية للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين عن كرة المضرب طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن بطولة الولايات المتحدة ستقام في موعدها المعتاد بين أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر المقبلين.

ويحوم الشك منذ أسابيع عدة حول مصير بطولة “فلاشينغ ميدوز” في نيويورك، المدينة الأمريكية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في حين أعرب عدد من كبار اللاعبين عن شكوكهم في المشاركة في البطولة.

وأوضح تقرير صحيفة التايمز بأن البطولة ستقام في “فلاشينغ ميدوز” بدون مشجعين من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر بعد تلقي دعم من رابطتي المحترفين والمحترفات.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب عن القرار في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كما أكدت مجلة “فوربس” أن بطولة “فلاشينغ ميدوز” ستقام في موعدها المحدد، مع قرار رسمي متوقع قريبا بهذا الشأن.

وقوبلت الخطط المقترحة للبطولة بتحفظات واسعة النطاق بين اللاعبين الرائدين في كرة المضرب الدولية، يتقدمهم المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وبحسب ما هو متداول بشأن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده على هامش البطولة، سيطلب من اللاعبين الإقامة في فندق منعزل، ويسمح لهم بإحضار شخص واحد معهم فقط الى الملعب.

كما تشير التقارير إلى قرار بإلغاء التصفيات المؤهلة إلى القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي (كانت مقررة اعتبارا من 24 أغسطس)، وتقليص عدد مباريات فئات الزوجي إلى النصف، ونقل دورة سينسيناتي للماسترز (المقررة بين 15 أغسطس و23 منه) إلى نيويورك، واعتبارها بمثابة دورة تحضيرية للبطولة.

المصدر: أ ف ب