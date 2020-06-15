ليبيا – يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً “إفتراضياً” اليوم بمشاركة نظيرهم الأمريكي مايك بومبيو.

المشاركون سيناقشون وفقاً لوكالة “آكي” الايطاليه برئاسة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مواضيع عدة تتعلق بالعلاقات مع الصين والوضع في ليبيا وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويحتل الموضوع الليبي مكاناً بارزاً على جدول الأعمال فمن المنتظر أن يبحث الطرفان تعزيز التعاون لزيادة كفاءة عملية ايريني البحرية الأوروبية المعنية بمراقبة عمليات توريد السلاح وتهريب النفط من والى ليبيا.

حول هذا الأمر بالتحديد، أكد مصدر أوروبي مطلع أن التعاون مع الأطلسي في المسائل المتصلة بحفظ الأمن والاستقرار في دول الاتحاد وخارجه ليست أمراً جديدً قائلاً “نحن نتعاون بخصوص عملياتنا ومهامنا في العالم وأيريني ليست استثناء وفق كلامه.

وحرص المصدر على التأكيد بأن التعاون الأوروبي – الأطلسي بشأن ايريني لا يرتبط بالتطورات الأخيرة، في إشارة إلى رفض سفن تركية الخضوع للتفتيش من قبل طواقم ايريني قبالة السواحل الليبية قبل عدة أيام.