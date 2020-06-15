ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن البيان الذي أصدرته ماوصفها بـ”وزارة داخلية حكومات المليشيات” والذي تتبرأ فيه من إحتجاز عدد من العاملين المصريه وتعذيبهم في ترهونه وتتوعد فيه من إرتكبوا هذا الجرم ، هي محاوله للهروب من هذا الجرم ذلك أن كل هذه الجرائم ترتكب وبعلم فتحي باشاغا وزير الداخليه تعذيب المصريين.

بكري أشار في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أن إهانتهم جريمه لن تمر ومصر لن تسكت على ماجرى لأبنائها فكرامة المصري من كرامة مصر بحسب قوله.

ولفت إلى أن لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب المصري ستناقش غداً الثلاثاء طلب الإحاطه المقدم منه بإعتبار حكومة السراج حكومه غير شرعيه ولاتستند إلى أية مبررات قانونيه بعد أن إنتهت المده التي أقرها إتفاق الصخيرات.

وفي سياق آخر إعتبر أن تأجيل موسكو لزيارة وزير خارجيه تركيا هو دليل على وجود خلاف بين البلدين إزاء الملف الليبي، مشيراً إلى أن حكومة أردوغان ستواجه عزله دوليه خلال الفتره المقبله.