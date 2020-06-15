ليبيا – قال عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم إن الرئيس عبد المجيد تبون قال إن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين وأن هدفه الوحيد هو حقن الدماء والاستقرار.

بن زعيم أشار في تصريح لوكالة”سبوتنيك”الروسية إلى أن الجزائر تدعو للمصالحة بين الفرقاء واعتماد خطة لجمع الليبيين داخل الجزائر أو في أي مكان يختارونه.

ويرى أن المحور المهم هو محور دول الجوار مصر والجزائر وتونس وأن جميعها لها حدود وقبائل مشتركة وعادات وتقاليد مشتركة.

وأضاف “بهذه العوامل تستطيع أي دولة وبحضور دول الجوار بما فيها مصر في إطار مبادرتها أن تستقبل الفرقاء وبداية حوار جدي، تكون بدايته مجلس انتقالي وحكومة توافقية وتحديد آلية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنهاء الأزمة السياسية والالتفات إلى إعمار ليبيا”.