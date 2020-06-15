روسيا – صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا نجحت في اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، ما ساهم في تخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد والمواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس الروسي اليوم الاثنين لمناقشة الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد والمواطنين في ظل أزمة كورونا.

وقال بوتين خلال الاجتماع: “كان من الضروري حل مشكلتين، وهما حماية سلامة الناس واتخاذ إجراءات استباقية. بشكل عام تمكنا من القيام بذلك، لقد كان من الضروري إبطاء تطور الوباء وتخفيف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية”.

وأضاف، أن حساب الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المواطنين لمواجهة كورونا كان فعالا.

وقال الرئيس الروسي، إن “اتخاذ جميع التدابير كان معقولا ومتسقا، كما جرت مراعاة تطور الوضع العام ووضع الاقتصاد، وسوق العمل، وتم إعداد إجراءات الدعم بطريقة فعالة قدر الإمكان، بحيث جاءت المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

إلا أن بوتين أشار إلى ضرورة اتخاذ حُزم جديدة من الإجراءات لدعم المواطنين والاقتصاد للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

المصدر: “نوفوستي” + “تاس”