تركيا – أعلنت وزارة الدفاع التركية، امس عن تحييد عنصرين اثنين في “حزب العمال الكردستاني” بغارة جوية شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “جرى تحييد إرهابيين اثنين في غارة جوية بعد عمليات مراقبة بمناطق زاب وأفاشين وبيسان شمالي العراق”.

وتعهدت الوزارة بأن العمليات ضد حزب العمال الكردستاني” ستتواصل “إلى حين تحييد آخر إرهابي”.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر “حزب العمال الكردستاني”، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: “الأناضول” + وكالات