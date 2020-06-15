انجلترا – كشفت العديد من التقارير في الساعات الماضية عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن تشيلسي يعرض على يوفنتوس مبلغ 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو البالغ 35 عاما، وهو نفس المبلغ الذي دفعته إدارة “السيدة العجوز” لضم الجوهرة البرتغالية من ريال مدريد قبل عامين.

وانتقل رونالدو لصفوف يوفنتوس قبل موسمين قادما من ريال مدريد الإسباني بعد 9 سنوات من المجد رفقة النادي الملكي، حقق خلالها أعظم الإنجازات في مسيرته، وعلى رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، من ضمنها ثلاثية تاريخية على التوالي.

المصدر: وكالات