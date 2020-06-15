تقرير: مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستزيد 42% في الأعوام المقبلة

تقرير: مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستزيد 42% في الأعوام المقبلة

ألمانيا – ذكرت صحيفة “داي فيلت” أن مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستزيد 42 بالمئة، بما يعادل 13 مليار يورو سنويا، على مدى الأعوام المقبلة، وذلك بناء على مقترحات من بروكسل.

وقالت الصحيفة الألمانية اليوم الاثنين نقلا عن حسابات حكومية إن أحدث المقترحات المقدمة من بروكسل تتضمن أن تدفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 1,075% من ناتجها المحلي الإجمالي لميزانية الاتحاد على مدار السنوات السبع المقبلة، وذلك استنادا إلى ناتج 2018، مما يعني أن يبلغ الإجمالي 1,1 تريليون يورو.

سيعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا افتراضيا يوم الجمعة القادم لبحث ميزانية الاتحاد للفترة من 2021 إلى 2027، إلى جانب صندوق التعافي المزمع انشاؤه لمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”