فرنسا – يرتبط البرازيلي تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان، بالانضمام لأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، في الصيف المقبل، بعد إعلان النادي الفرنسي رحيله بنهاية هذا الموسم.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن سيلفا سيغادر صفوف سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه يستهدف البقاء في أوروبا من أجل المشاركة في كأس العالم 2022.

وأضافت أن سيلفا لديه بعض العروض من أندية برازيلية بجانب عروض من الصين والشرق الأوسط، إلا أن أولويته هي لعب كأس العالم المقبل، موضحة أنه يعرف أن البقاء في أوروبا هو مفتاح بقائه في المنتخب البرازيلي.

ولفتت إلى أن هناك اهتمام بضمه من قبل أندية إيفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية وصول تياجو سيلفا إلى إيفرتون ولم شمله مع مدربه السابق (كارلو أنشيلوتي)، سيغلق الباب أمام انضمام جان كلير توديبو مدافع برشلونة، للتوفيز.

وكالات