ليبيا – مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا وتفاقم الوضع الوبائي ، تتصاعد أيضًا حملات التكذيب والتشكيك بين فئات من المواطنين لدرجة تكذيب وجود الفيروس في البلاد .

وتعود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل يتحمل مسؤولية بعضها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وسياساته منذ تسجيل أول إصابة في 25 مارس الماضي وبعضها الآخر يتحملها المجلس الرئاسي واللجنة التي شكلها لمكافحة الوباء ، وهذا هو رأي عينة شملت 22 ألف مواطن في تصويت أجرته المرصد يوم 28 مايو الماضي عن المسؤولية حول تفشي كورونا في البلاد بعده إنحساره .

السبب الأول لاستهزاء الناس بالمرض وتكذيبهم لوجوده هو سياسات المركز الوطني التعتيمية في البداية وتخبط قسم إعلامه الرسمي وتسلل كوادر من الإخوان المسلمين لهذا القسم حيث كان المركز يخفي مكان الاصابات عندما كانت تحدث في طرابلس ومصراتة مما تسبب في فقدانه الكثير من مصداقيته بين الناس رغم وجود هذه الحالات بالفعل واستمراره في هذا السياسة المسيسة الى حين تسجيل اصابات في بنغازي والجنوب .

كورونا | السراج يكلف خالد مازن بالتحقيق في عمل لجنة خالد مازن. #ليبيا #المرصد https://t.co/aUS3Ki9pxW — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 29, 2020

السبب الثاني هو تفشي حالة واسعة من الإنكار بين الناس مردها طول فترة الحجر الصحي وتوقف أرزاق الكثيرين منذ مارس الماضي وخاصة أصحاب المهن الحرة ومع ذلك إلتزم الجميع بيوتهم بشكل مثالي وانحسر المرض حتى وضع الرئاسي خطته الفاشلة لجلب العالقين بعد الحجر في الخارج دون حجر في الداخل ، فتسبب بذلك في حالة تفشي جديدة تعيشها ليبيا هذه الأيام بعد إنحسار تام لأسابيع إلتزم فيها الشعب وأفسدها الرئاسي و حكومته التي انتهت في هذا السياق بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد موطن الخلل في خطة عودة العالقين وخاصة من تركيا وسيكون مصيرها بالتأكيد كلجنة تحقيق مجزرة براك وغيرها من عشرات اللجان الورقية .

اما السبب الثالث لإنكار وجود المرض بين الناس فهو مشتبك بين شقه الأول ممثلًا في الفساد الذي يشوب الجهات الحكومية الليبية المختصة دون استثناء الأمر الذي ولّد شكوك لدى بعض المواطنين بأن المرض مجرد كذبة للسرقة والنهب بإسم لجان مكافحة كورونا بينما يتم التضييق على المواطن وبين شقه الثاني ممثلًا في تعتيم المركز على أماكن الأشخاص المصابين في بداية الأمر ، إضافة لتكتم المصابين أنفسهم خوفًا من ردود مجتمعية سلبية .

ومن ذلك على سبيل نذكر حالة المواطن فوزي سالم بن سعود الذي سُجلت إصابته مع والده في 8 أبريل كأول إصابات في بنغازي بعد عودته من تركيا ليتسرب الخبر وتواجه الأسرة بحملة تشهير وتنمر واسعة ما أدى إلى خروج المذكور في تسجيل فيديو ينكر فيه اصابتهم وكأنها ” عار وفضيحة وجريمة ” وله العذر في ذلك قبل أن تثبت إصابة بقية الأسرة في اليوم الثاني والثالث .

في المجمل إن وصم المصابين والتعامل معهم عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وكأنهم قد ارتكبوا جرمًا بحق المجتمع هو أحد الأسباب التي تدفع المصاب إلى الإنكار تارة وإخفاء الإصابة تارة أخرى .

اما العامل الأخير فهو طبيعة الفيروس أو تركيبته وسلالته الجينية حيث سجل العالم له ثلاثة فصائل رئيسية هي A,B , C وقد كانت غالبية الحالات الاولى المسجلة في ليبيا من السلالة B وهي التي تفشت في أوروبا وتعتبر الأقل فتكًا من السلالة A المتفشية في الصين والولايات المتحدة وتركيا وهي الاكثر عدوى .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن يوم السبت الماضي بأن 75% من الحالات المسجلة في ليبيا هي وللأسف من السلالة A و 25% المتبقية من السلالة B ولذلك ومع تزايد عدد الحالات بهذه السلالة فأن نسبة الخطر باتت أعلى وهو مايفسر سبب إرتفاع حالات الوفاة في الجنوب ومعيتيقة الى 10.

لوحظ أيضًا في ليبيا ظاهرة أخرى وهي نكران بعض المصابين لحقيقة إصابتهم رغم ثبوتها في التحاليل ما أدى لتشكيك المجتمع في حقيقة وجود المرض ، فبعض هؤلاء وغالبيتهم من الشباب ومتوسطي العمر والأصحاء لم تظهر عليهم أي أعراض تنفسية ولم تتدهور صحتهم ولم يحتاجوا للمستشفى أو حتى لأقراص بنادول وهذا يرجع أيضًا لطبيعة الفيروس غير الثابتة في وقت يمكنه الفتك بشخص من ذات الفئة ولا يفتك بشخص مسن مثلًا ويعاني من أمراض سابقة والعكس صحيح .

في إسبانيا مثلاً ورغم أن غالبية الضحايا كانت من كبار السن أو ممن لهم تاريخ مرضي سابق ، ولكن سُجلت حالات لعدة شابات وشبان أعمارهم مابين 18 الى 32 سنة قد فتك بهم الفيروس فيما نجا في المقابل مسنين فاقت أعمارهم 75 سنة ، فهل يجب القول في هذه الحالة أن الفيروس كذبة لأن هذا المسن قد نجا رغم أنه مصاب وأكثر عرضة لخطر الموت المحقق ؟ طبعًا لا لأن الأجابة تكمن في الطبيعة غير الثابتة للفيروس وعوامل أخرى تتعلق بمناعة الشخص ونظامه الغذائي وصحته النفسية إلى آخره.

بالعودة إلى النكران ، يعتبر رفض الاعتراف بأن هناك شيئًا ما خطأ وسيلة لدى بعض الناس يتعاملون بها مع الإجهاد والصراع العاطفي والأفكار المؤلمة والمعلومات المهددة والقلق ، وقد تنتاب الإنسان حالة من الإنكار بشأن أي شيء يجعله يشعر بالضعف أو يهدد شعوره بالقدرة على التحكم مثل المرض أو المشاكل المالية وقد تنتابه هنا حالة من الإنكار بشأن شيء ما يحدث له أو لشخصٍ آخر وهو مايعني الإستهانة بالعواقب المحتملة للمشكلة وهذه في حد ذاتها هي أكبر مشكلة عندما تتعلق بشيء مثل فيروس كورونا .

ختامًا ، لم يعد أمام المركز الوطني سوى لابد مما لابد منه وهو إعلان حالة الوباء والمطالبة بفرض الحجر التام لمدة أسبوعين وإغلاق المجال الجوي تمامًا وضرورة إبراز الحالات المصابة الحرجة للإعلام وبالفيديو مع إخفاء هويتها وتشجيع المتشافين على الظهور ولو عبر صفحاتهم والحديث للناس حول تجربتهم وما مروا به خلال المرض وإبعاد الفاسدين ماليًا عن هذا الملف تمامًا ، عدا ذلك فأن المرض سيتشفى في صمت وحالة الإنكار ستتفاقم ولن تزول الا عندما يشاهد الجميع بأم أعينهم أشخاصًا يقعون في الشوارع وقد فتك بهم المرض وهذا مايفترض أن لا أحد يرغب في رؤيته كما حدث في البرازيل التي لطالما قلل رئيسها من خطر المرض وأهميته حتى صعدت بلاده الى المرتبة الثانية عالميًا وبات أكثر من 18 ألف من مواطنيه موتى في المقابر الجماعية الجديدة .

المرصد – خاص