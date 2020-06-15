ليبيا – دعا حزب المؤتمر المصري إلى محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية لوقف الجرائم الأخيرة التي قام بها في ليبيا.

حزب المؤتمر المصري استهدف من دعوته وفقاً لصحيفة “العين الاخباريه” إنقاذ ليبيا من أطماع أردوغان ومحاولات سطوه على النفط الليبيي، وحتى يكون في الوقت ذاته عبرة للأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وناشد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المصري في بيان له جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفاً واحداً خلف مؤسساته الشرعية وخلف الجيش الوطنى لمواجهة الغزو التركي ومحاولات أردوغان فى السطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب.

ونبه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن “أحلام الرئيس التركي بإعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة المرشد والخلافة تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى بجميع دوله، ومنظماته خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لإرغام جميع الارهابيين والدواعش والمرتزقة بالإنسحاب الفورى من داخل الأراضى الليبية.”

ودعا الشريف المجتمع الدولى والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا إلى تنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة والذي يتضمن مبادرة شاملة لحل الأزمة على الأرض .

كما أعرب عن ثقته فى انتصار أحفاد “المناضل الكبير الراحل عمر المختار” للمصالح العليا للدولة الليبية للحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة الاراضى الليبية وجعل الأراضي الليبية مقبرة لكل الغزاة من الارهابيين والدواعش والمرتزقة الذين أرسلهم نظام أردوغان.