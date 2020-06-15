انجلترا – ناشد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، امس الحكومة البريطانية بمواصلة تقديم وجبات مجانية لأطفال الأسر الفقيرة خلال العطلة الصيفية في رسالة “مكتوبة من القلب”.

ونشرت صحيفة “ديلي تيليغراف” البريطانية رسالة ماركوس راشفورد إلى رئيس الوزراء البريطاني، والتي طالبه فيها بتمديد مخطط توزيع الطعام على الأطفال المحتاجين وغير القادرين.

وتلقى الأطفال المؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية الطعام أثناء الاغلاق التام الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وكانت هذه الوجبات في أغلب الأوقات تأتي في شكل قسائم شراء من المحلات التجارية الغذائية “السوبر ماركت”.

ويحق لحوالي 1,3 مليون تلميذ محروم الحصول على وجبات مدرسية مجانية، ولكن الخطة في إنجلترا لن تستمر خلال فترة العطلة المدرسية، التي تبدأ في يوليو المقبل.

وكان الدولي الإنجليزي، الذي ساعد في جمع حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لمؤسسة “فيرشير” الخيرية التي تحارب الجوع وهدر الطعام، تلقى وجبات مجانية عندما كان طفلا.

وكتب راشفورد رسالة مفتوحة إلى المشرعين قال فيها: “الحكومة اتخذت نهج ،مهما تطلب الأمر، في التعامل مع الاقتصاد، أطلب منكم اليوم توسيع نطاق هذا التفكير لحماية جميع الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء إنكلترا”.

وأضاف: “أنا أشجعكم على سماع مناشداتهم والعثور على إنسانيتكم، يرجى إعادة النظر في قراركم بإلغاء نظام قسائم الطعام خلال فترة العطلة الصيفية وضمان التمديد”.

وواصل: “ما تمر به العائلات الآن، مررت به سابقا، من الصعب جدا إيجاد حل، من المهم جدا بالنسبة لي مساعدة الناس الذين يكافحون”.

وكان راشفورد قد سمي الأسبوع الماضي خامس أثمن لاعب في أوروبا وفقا لدراسة نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي أس)، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرسالة “مكتوبة من القلب”.

المصدر: “أ ف ب”