روسيا – حددت دراسة مصرفية القطاعات الاقتصادية الروسية، التي خفضت رواتب موظفيها أكثر من غيرها في أبريل ومايو 2020، وذلك في ظل أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الدراسة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل الثقافة والرياضة والترفيه خفضت رواتب موظفيها أكثر من القطاعات الأخرى.

بالمتوسط فإن هذه الشركات خفضت رواتب موظفيها بنحو 63% في الشهرين الماضيين، أما العاملون في قطاع التعليم فقد تم تقليص رواتبهم بنسبة 40%.

في حين تم تخفيض رواتب العاملين في شركات تنشط في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 38% في مارس الماضي، و14% في أبريل، و30% في مايو.

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت إجراءات عزل وحجر صحي في البلاد في الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 12 مايو، ما أثر على الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي