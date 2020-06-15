ليبيا – كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الاثنين نقلا عن مصدر تركي أن أنقرة تجري محادثات مع حكومة الوفاق في طرابلس، بشأن استخدام قاعدة عقبة بن نافع الجوية (الوطية) وميناء مصراتة البحري كقاعدة بحرية.

المصدر أوضح لـ “رويترز” بحسب “روسيا اليوم” بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الاستخدام العسكري التركي المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطنية الجوية، والتي استعادت حكومة الوفاق السيطرة على الأخيرة الشهر الماضي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن “استخدام تركيا للوطية… على جدول الأعمال”، مضيفا أنه “قد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية”.