إسبانيا – أهدى رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، المهاجم الويلزي غاريث بيل، قميصا تذكاريا بعد الفوز على إيبار بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، قرر بيريز تكريم بيل وأهداه قميصا تذكاريا يحمل الرقم 250، بمناسبة وصول النجم الويلزي لمباراته رقم 250 مع النادي الملكي، في موسمه السابع، بعد الانضمام إليه من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي عام 2013.

وخاض بيل 250 مباراة مع “الميرينغي” في ستة مسابقات، بواقع:

– 170 مباراة في الليغا.

– 55 مبارات في دوري أبطال أوروبا.

– 13 مباراة في كأس ملك إسبانيا.

– 6 مباريات في كأس العالم للأندية.

– 3 مباريات في كأس السوبر الإسباني.

– 3 مباريات في كأس السوبر الأوروبي.

ويعتبر موسم 2014-2015 هو الأكثر ظهورا لبيل، وديربي مدريد ضد أتلتيكو هي المباراة التي لعبها أكبر عدد من المرات (20)، فيما كان ريال سوسيداد المنافس الذي حقق ضده أكبر عدد من الانتصارات (9).

وسجل بيل 105 أهداف مع الريال بواقع 80 هدفا في الدوري، و16 هدفا في دوري الأبطال، و6 أهداف في كأس العالم للأندية وثلاثة أهداف في كأس الملك.

المصدر: وكالات