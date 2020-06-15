الولايات المتحدة – انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بشكل حاد، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 4.77% إلى 34.53 دولار للبرميل.

فيما هبطت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 3.36% إلى 37.43 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا حادا الأسبوع الماضي، حيث تراجع خام “برنت” بنحو 8.4%، أما الخام الأمريكي فقد هبط بنسبة 8.3%.

ووفقا للخبراء والمحللين فإن اهتمام المتعاملين في سوق النفط العالمية ينصب نحو الوضع المحيط بفيروس كورونا.

المصدر: “إنترفاكس” + “بلومبرغ”