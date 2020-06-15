ليبيا – أكد المحلل والسياسي التركي جينكيز تومار أن المشكلة الكبيرة لتركيا اليوم هي وجود المشير حفتر لأن تركيا ترى أن المشير رجل عسكري ولا تريد الاتفاق معه اليوم خاصة بعد انسحابه من موسكو دون توقيع أي اتفاق.

تومار توقع في تصريح لبرنامج “لايف” الذي يذاع على قناة “218 news” أن يكون الاتفاق المقبل بين عقيلة صالح والسراج مع إخراج المشير من اللعبة السياسية في المستقبل حسب قوله.

وأشار إلى إمكانية اتفاق بين موسكو وأنقرة والوفاق والبرلمان لكن دون حضور المشير حفتر، مؤكداً أن اللاعبين الأساسيين هما تركيا وروسيا.

كما لفت إلى أن دعماً أميركياً سيأتي لبلاده وأن حلف الناتو يدعم تركيا حسب قوله وهو ما سيحدث توازن “اللعبة” في ليبيا على حد زعمه.