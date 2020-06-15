ليبيا- شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين في ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة” والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بحضور عدد من قيادات المجلس وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن شكري تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

وأشار إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأكد شكري أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.