انجلترا – عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم ليفربول، عن رغبته بشكل غير مباشر، في عودة مواطنه فيليب كوتينيو المحتملة إلى صفوف الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن فيرمينو وضع علامة إعجاب عبر مواقع التواصل، على ما نشر حول احتمالية عودة كوتينيو.

وفي الساعات القليلة الماضية، قالت تقارير صحفية إن كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، على استعداد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى ليفربول، بعدما رحل في شتاء 2018.

بل وأوضحت أن كوتينيو وجه نداءً شخصيًا إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول، من أجل إعادته إلى آنفيلد، بعد تأكيده استعداده لتخفيض راتبه.

وكالات