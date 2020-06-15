فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحا أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من الاثنين مع الإسراع بفتح الاقتصاد.

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها امس إن كل المناطق القارية الفرنسية ستتحول إلى الخضراء، وذكر أنه سيتم فتح كل الحدود الأوربية الداخلية ابتداء من الغد، مضيفا أن الفرنسيين سيستطعون السفر إلى الدول خارج الاتحاد الأوربي ابتداء من 1 يوليو حسب الوضع الوبائي فيها.

وأفاد بفتح كل المطاعم والمقاهي في باريس الاثنين، وشدد على أن العودة إلى العمل ستكون أولوية اعتبارا من يوم غد، مبينا: “يتوجب علينا العودة للعمل في كل القطاعات الاقتصادية لإعادة تدوير اقتصاد وسنطور سبل التضامن اللازمة لامتصاص الصدمات التي تلقيناها خلال الأزمة”.

وشدد على أن أولوية فرنسا خلال العامين المقبلين ستتمثل في إعادة بناء اقتصاد سيادي تضامني مستقل ومحترم للبيئة.

وذكر ماكرون أن السلطات قررت العودة الإجبارية لكل التلاميذ إلى المدارس في 22 يونيو، إلا أنه أكد أن “التجمعات ستبقى خاضعة لقيود مشددة”.

وأعلن: “المعركة ضد الفيروس لم تنته، لكن يسرني أننا حققنا الانتصار الأول عليه”.

وصرح الرئيس الفرنسي: “اعتبارا من يوم غد سنتمكن من طوي صفحة المرحلة الأولى للأزمة، التي عشناها. المرحلة الجديدة ستسمح لنا بالإسراع في إعادة فتح الاقتصاد”.

وبدأت فرنسا في 11 مايو رفع القيود العامة التي فرضتها بسبب جائحة فيروس كورونا وسط تراجع ملموس لمؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في البلاد.

المصدر: وكالات