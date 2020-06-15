روسيا – يتوقع خبراء أن يعود الاقتصاد الروسي إلى معدلات نمو قبل أزمة كورونا في منتصف العام القادم، وذلك في حال تطورت الأحداث خلال العام الجاري بشكل مؤات وإيجابي.

وجاء ذلك بحسب ما قاله سيرغي تيشينكو مدير وكالة التصنيف الائتماني “أكسبيرت”.

وبحسب سيناريو أساسي، أي عدم توفر الشروط المؤاتية، فإن الاقتصاد الروسي سيعود إلى مستويات النمو قبل أزمة كورونا في بداية عام 2022.

ووفقا لبيانات رسمية روسية فإن الاقتصاد الروسي نما العام الماضي بنسبة 1.9%.

وكانت الحكومة الروسية قد أطلقت في يونيو الماضي خطة لتعافي الاقتصاد الروسي من الأزمة بقيمة 5 تريليونات روبل (حوالي 72 مليار دولار) وستستغرق مدة تنفيذها قرابة عامين.

وتحتوي الخطة على تدابير مختلفة تهدف لدعم الاقتصاد الروسي وتحقيق معدلات نمو بنهاية الخطة تفوق مستوى نمو الاقتصاد قبل أزمة كورونا.

المصدر: “نوفوستي”