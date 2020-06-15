ليبيا- قال المحلل السياسي الروسي اندريه أنتيكوف إن الهدف الرئيسي من المحادثات الروسية التركية هو إيقاف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذه النقطة إيجابية بغض النظر عن تأجيل اللقاء بين لافروف وشيوغو والمسؤولين الأتراك.

أنتيكوف بيّن خلال مداخلة له في برنامج “لايف” الذي يذاع على قناة “218 news” أن الخلاف الرئيس اليوم حول وجود المشير خليفة حفتر في العملية السياسية وذلك بسبب رفض تركيا لأي وجود له في المشهد المقبل على عكس موسكو التي تريد مشاركة الجميع دون إقصاء أي طرف، مؤكداً أن روسيا محتاجة إلى إيقاف إطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية بجمع كل الفاعلين الليبيين وتسوية الأزمة.

وأضاف أن روسيا والعالم يدركون اليوم أن سيطرة الوفاق وقواتها على سرت سيساهم في تصعيد الوضع الميداني نتيجة شعور حكومة الوفاق في ذلك الوقت بأنها تستطيع مقارعة الجيش دون الرجوع إلى الحل السياسي.

وأشار إلى أن روسيا لديها إمكانية إقناع الجانب التركي والوصول معه إلى حل وسط، مؤكدا أن المشكلة الحقيقة تكمن في التدخل التركي الكبير والمذكرة التي وقعها السراج مع أنقرة هي من صعدت الوضع وأخرجت الأزمة الليبية من حدودها لتصبح إقليمية.

كما أوضح أنتيكوف أنه بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مع الجانب التركي والوصول إلى الهدنة لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يصل اللاعبون الخارجيون إلى تفاهمات حول البحر المتوسط؟ مستبعداً فكرة التدخل الروسي المباشر ودعم الجيش بسبب وجود قوتين سياسيتين شرعيتين بشكل أو بآخر على عكس الملف السوري.