ليبيا – قال مسؤول تركي يوم الاثنين إن روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما بشأن نزع فتيل القتال في ليبيا بسبب خلاف يتعلق بإصرار حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية الرئيسية من قوات شرق ليبيا المدعومة من روسيا حسب تعبيره.

المسؤول التركي الذي رفض الكشف عن هويته أضاف في تصريح لوكالة “رويترز” :”كان من المفترض أن تخرج (الاجتماعات) بنتيجة، لكن لم يتسن الوصول إلى هذه المرحلة. هناك قضايا يقف البلدان منها على طرفي نقيض“.

وتابع قائلاً :” أحد القضايا الرئيسية التي أدت لتأجيل زيارة لافروف هي خطة (حكومة الوفاق الوطني) لشن عملية في سرت… التي أصبحت هدفا“.

واختتم قائلاً :”إذا لم تؤت المحادثات التركية الروسية ثمارها، فربما نشهد حينها تصعيدا في كل من ليبيا ومنطقة إدلب بسوريا”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أجل زيارته إلى اسطنبول يوم الأحد من أجل لقاء كان مزمعا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وقال المسؤول التركي إن محادثات عبر قنوات خلفية مستمرة على مستوى الخبراء.