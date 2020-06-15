مصر – نقلت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مسؤول مصري رفيع أن وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، سيزور القاهرة الخميس المقبل لبحث قضايا إقليمية، في مقدمتها ترسيم الحدود البحرية.

وأفاد المسؤول المصري بأن رئيس الدبلوماسية اليونانية سيلتقى بنظيره المصري سامح شكري، وأن الجانبين “سيعقدان جلسة مباحثات حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية والتطورات في منطقة شرق المتوسط”.

واستبعد المسؤول المصري الرفيع، الذي لم يُكشف عن اسمه، توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان خلال هذه الزيارة، لكنه أشار إلى أن المباحثات ستتطرق لمسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال المسؤول المصري في هذا الشأن: “إن ترسيم الحدود البحرية عملية مستمرة ومتواصلة”، ما فسرته الوكالة الإيطالية بأنه إشارة إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، لا يزال قيد البحث.

يُذكر أن اليونان وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا بعد نحو أربعة عقود من المفاوضات التي بدأت أواخر سبعينيات القرن الماضي.

المصدر: نوفا