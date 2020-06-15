ميسي على بعد هدفين من رقم “تهديفي” مميز (صور)

ميسي على بعد هدفين من رقم “تهديفي” مميز (صور)

إسبانيا – ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على بعد هدفين فقط ليصل لهدفه الـ700 مع النادي الكتالوني ومنتخب بلده.

وأحرز الساحر الأرجنتيني أفضل لاعب في العالم 6 مرات، خلال مسيرته الكروية حتى الآن، 628 هدفا مع برشلونة، و70 هدفا مع الأرجنتين، بمجموع 698 هدفا، ويتبقى له تسجيل هدفين ليصل لحاجز الـ700.

كما صنع ميسي 249 هدفا مع برشلونة و42 هدفا مع الأرجنتين، بمجموع 291 تمريرة حاسمة، ويتبقى له 9 تمريرات حاسمة ليصل لحاجز الـ300.

يذكر أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 20 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب الـ14 هدفا، مع تبقي 10 جولات من عمر المسابقة هذا الموسم.

المصدر: وكالات