ليبيا – كشف النائب التركي عن حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي والعضو بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو عن أوراق جديدة من فصول انتهاكات سلطات رجب طيب أردوغان.

أوغلو توقع في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” بقرب نهاية حقبة أردوغان، مشيراً إلى أنه غامر بدولة بحجم تركيا من أجل البقاء في السلطة وأصبح حالياُ يلعب في الوقت الضائع بعد نفاذ جميع فرصه..وفيما يلي نص الحوار :

س/ على ذكر ما يتعرض له الجنود الأتراك في ليبيا، اعتقلت قوات الأمن التركية مؤخراً عدداً من الصحفيين عقب نشر تقرير عن مقتل عنصر من الاستخبارات التركية هناك.. كيف ترون ممارسات النظام الحاكم ضد كل من يكشف الحقيقة للرأي العام؟

ج/ السعي لكشف الحقائق في تركيا بات من ضمن الخطوط الحمراء الممنوع تخطيها، والصحافة هنا باتت مهنة بالغة الخطورة لاسيما بالنسبة لمن يأخذون على عاتقهم كشف الحقائق والخبايا للرأي العام، فهذه المهنة جريمة هنا.

كذلك المحاماة في تركيا من المهن التي يتعرض أصحابها لمضايقات كبيرة لا تقل عن تلك التي يتعرض لها الصحفيون، فلكم أن تتخيلوا أن النظام يعاقب بالسجن الصحفيين الذين يكشفون العملية العسكرية التي يشارك فيها بليبيا، ومن هذه المعلومات تلك المتعلقة بعودة جثمان أحد العسكريين الذين قتلوا هناك، فكان نشر هذه القصة جريمة كبيرة في نظر السلطات.

ويمكن القياس على هذه الواقعة وقائع أخرى كثيرة مشابهة زج ولا يزال يزج فيها بعدد من الصحفيين بالسجون لمجرد أنهم تجرأوا وكشفهم عن الحقائق المخفية، حتى باتت تركيا واحدة من أكثر دول العالم التي تعتقل صحفيين.

كما أن تركيا خلال السنوات الأخيرة تذيلت دول العالم من حيث تطور الأنظمة القضائية والقانونية، وذلك لأن بها نظام يسجن كل من يبدي رأيه أو يكشف حقيقة للرأي العام من صحفيين، ومحاميين، وسياسيين.

س/ بالفعل فقد احتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل الماضي، عن منظمة “مراسلون بلا حدود”… في ظل تلك الأجواء، ما هو تقييمكم للسياسة الداخلية والخارجية لنظام أردوغان؟

ج/ نظام أردوغان دأب على إدارة الأزمات داخليًا وخارجيًا بأسلوب يعتمد على الصدام بشكل كبير فنراه في الداخل يتعامل بشكل قمعي ضد المعارضة وينتهج سياسة المطرقة معهم لدرجة أنه يتعامل بأشد أنواع العنف ضد أي بيان صحفي للمعارضين والمحتجين إذا انتقدوا فيه سياسات ذلك النظام، فتخرج قوات الشرطة لقمعهم، ويتم اعتقالهم من قبل النيابات العامة.

وعلى الصعيد الخارجي فالنظام يتعمد حل كافة المشاكل التي تدخل فيها خارجياً بقوة السلاح، وهذا واضح مما يجري في سوريا ومن قبلها العراق وليبيا حالياٍ.

س/ في ظل الوضع الحالي في تركيا، تتوقع المعارضة نهاية حقبة أردوغان.. برأيك ما أسباب ذلك ؟

ج/ من الواضح بشكل جلي أن أردوغان سيفقد توازنه قريباً فلقد اكتملت الـ90 دقيقة وهو يلعب بالوقت الضائع؛ لكن هذا لن ينتهي إلا بإلحاقه أضرارًا كبيرة بتركيا على كافة الأصعدة فأردوغان حرق كافة السفن وأضاع جميع الفرص ولا سبيل لديه للعودة ويغامر بدولة بحجم تركيا من أجل البقاء في السلطة ولا يعنيه إن كانت الفوضى هي السبيل لتحقيق ذلك أم لا.

ولا شك أن إصرار النظام على إطالة عمره بهذا الشكل يجر البلاد إلى الفوضى العارمة، وسيلحق بها أضرارًا مادية ومعنوية غير مسبوقة، فحكمة أردوغان التي يؤمن بها: أنا ومن بعدي الطوفان.

س/ ماذا تقصد؟

ج/ هذا النظام لم تعد لديه أية نيه للعودة للديمقراطية، وهو يتمادى مع المسار الذي يسير به حتى منتهاه أيًا كانت النتيجة، المهم بالنسبة له أن ينقذ نفسه.

س/ إدارة موقع “تويتر” أعلنت الجمعة رصد وتعطيل لـ7340 حساب تابع لتركيا تهدف لتلميع صورة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتستهدف بالقرصنة حسابات المعارضة، كيف ترون الخطوة؟

ج/ هذه الخطوة تعني أن النظام الحاكم ظل على مدار سنوات يكرس جهوده لتشكيل لجان إلكترونية هدفها الوحيد العثور على كل من يعارض رأي الحكومة من المعارضين، ويشن هجوم عليهم ويهددهم ويبتزهم فمثل هذه الحسابات كان لا يمكن أن تحاكم في تركيا على ما تفعله ضد المعارضين لأنها تمثل النظام، ومدعومة منه بشكل كبير.

وكافة هذه التطورات مع مرور الوقت كانت سبب في إضعاف منظمات المجتمع المدني وتصل لمرحلة لا تعرف معها ماذا ستفعل.

خلاصة القول هناك انتهاك كبير لحقوق الإنسان بتركيا، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، وإذا أردنا أن نفصل القول في ذلك فسنكون بحاجة لأيام من الحديث.