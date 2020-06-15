مصر – كشفت المسحة الثالثة لفحص كورونا للفنانة المصرية، رجاء الجداوي، أمس الأحد، أن النتيجة ما زالت إيجابية والفيروس متمكنا منها.

ولم يحدد الأطباء أي جديد بخصوص حالة الجداوي وسيستمر الوضع كما هو عليه من حيث العزل بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية المصرية، كما ستظل تحت الرعاية المركزة خوفا من تدهور حالتها الصحية مرة أخرى، وانخفاض مستوى الأوكسجين بالدم.

وقالت ابنتها الوحيدة أميرة، إن والدتها “أحسن حالا من ذي قبل، لكن كان الأمل في خروج الفيروس من جسدها بعد رحلة طويلة من العلاج، خاصة أن إيجابية المسحة القت بظلال نفسية محبطة على أمها والجميع، وحتى الأطباء”.

وتعد هذه المسحة هي الثالثة للفنانة رجاء الجداوي بعدما أجريت المسحة الأولى في 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على إثرها للعناية المركزة.

المصدر: وكالات