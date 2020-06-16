السعودية – أرسل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إنذارا على يد مُحضر إلى نادي الأهلي المصري، لرد التبرعات التي منحها للنادي ومجلس الإدارة.

كما طالب آل الشيخ برد القيمة المالية للدعم الذي قدمه للأهلي في إنهاء بعض الصفقات وحل أزمات بعض لاعبي الفريق الأول أمثال عبدالله السعيد وأحمد فتحي.

وطلب آل الشيخ، في الإنذار، تنفيذ قرارات مجلس إدارة الأهلي، بشأن مخاطبته لوزير الشباب والرياضة، بالحصول على موافقة لإعادة كل ما قدمه من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة “القلعة الحمراء”.

وطالب مالك ألميريا الإسباني، إدارة الأهلي، برد المبالغ التي قام بمنحها لمجلس الإدارة، في انتخابات النادي، التي فازت بها قائمة محمود الخطيب كاملة، أمام قائمة المهندس محمود طاهر، بجانب المبالغ التي دفعها لتطوير منشآت النادي.

وقدر آل الشيخ، المبالغ التي قدمها لنادي الأهلي، سواء مادية أو عينية، بـ228 مليون جنيه مصري.

المصدر: صحيفة الوطن سبورت المصرية