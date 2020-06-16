ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة وسفير الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين أن مثل هذه الظروف وما يحدث بمعركة تحرير سرت الجفرة لديه تداعيات وإنعكاسات في ملفات أخرى مهمة بين الروس والأتراك وهو ما عبر عنه أحد المحللين الأتراك بأنه لم يوفر أرضية مشتركة للجلوس معاً لعدم إكتمال الأفكار النهائية لعقد إجتماع بين وزيرا الخارجية التركي والروسي.

الأمين أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر امس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى متابعته حراك ديبلوماسي تركي آخر يصب في هذا الإتجاه ويؤكد على علاقة عضوية مع قضايا وملفات أخرى عندما تحدث وزير الخارجية الإيراني في تركيا عن دعمه للأتراك في ما يتعلق بالملف الليبي واليمني.

ورأى أن وجود الوزير الإيراني في تركيا يعني أن هناك تداخل آخر مع الشريك الروسي الذي يتصل به الأتراك حول الملف الليبي، معتقداً أن اليومين القادمين سيكشفان أكثر عن ما إتفق عليه مع أهمية أن يبين الجانب الليبي موقفه الخالص في إطار هذه المعالجة لكي لا يفقد دوره.

وأضاف :” أعتقد أنه على حكومة الوفاق بتمسكها في خيار تحرير سرت والجفرة حقيقية هو التمسك بمبدء سيادي يتصل ببسط سلطة الدولة على ترابها وفي إعتقادي ينبغي أن لا يفرط فيه تحت أي مفاوضات أو يكون أحد التنازلات، سرت والجفرة في حد ذاتها هي بوابات المنطقة الوسطى والغربية ومنافذ على منطقة الحقول النفطية والموانئ النفطية لا يمكن أن تبقي محتكره من قبل المتمرد ومن ورائه من دول يحتكرون المناطق بأهميتها الاقتصادية والعسكرية ولأنها تؤكد على موقف الحكومة والدولة التي تريد أن تبسط سيطرتها على اراضيها وإعمار دولة القانون” حسب قوله.

كما لفت إلى أن هناك أمر آخر أخطر يتصل أن وجود “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في الجفرة وسرت يعني بوضوح ودون مواربة وتزيين سياسي أنه لا زال يمسك الزناد والدبابة والفوهة وصافرة إطلاق حرب جديدة لأنه يعتبر الآن يدافع عن النفط الليبي والمسألة الليبية برمتها هي دولة نفطية بحسب قوله.

وإستطرد حديثه :” لنفتررض أن سيناريو إعادة الصخيرات بما فيها من مواد وصلاحيات ومجالس ستستمر برأي هذا ليس فيه مشكلة لأنه للأسف لا يوجد لدينا حل بديل وجاهز ولكن مع إضافة ورقة لتسمى ملحق إضافي يتضمن ثلاث امور إستمرار الإجسام الثلاث يحدد بزمن لإنجاز ثلاث مهام الاستفتاء على الدستور وتحضير إنتخابات وتنظيم وتقنين وجود ما يسمى القوات المسلحة وتأطيرها تماماً، مشكلتنا ليست مع الأشخاص بل أن الاداء سيء والالتزامات منهم غير جيدة وغير عملية حيث يكتفون بتولي المناصب وترحيل الأزمات”.

وأردف :” عقيلة صالح خصم وداعم ومؤيد لجنرال الحرب ولكن على المستوى السياسي هو رئيس مجلس النواب وعضو في مجلس النواب هنا علينا أن نحدد له عندما يتحدث هل ستجلس للمفاوضات بإعتبارك ممثل للمنطقة الشرقية ؟ وهذا توصيف آخر، هل ستمثل كتلة نيابية موالية لحفتر وتمثله هذا مشكلة، وهل تمثل نواب المنطقة الشرقية ؟ يجب أن نضع وصف حقيقي للمصطلحات والتوصيفات لا نعرف بأي صفة سيجلس عقيلة صالح للآن في المفاوضات”.

الأمين أكد على أنه ليس هناك أطراف تتفاوض حول أي إشكال يتصل بالصخيرات إلا مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أنهم أمام نص ميثاقي واضح وليس لديهم وقت وجهد لإنتاج إتفاق تفاوضي جديد.

وذكر أنه من الممكن أن يلتزم الممثلين لمجلسي النواب والدولة بالمفاوضات ليس باجتهادات ومن سيتفاوض عليهم أن يكونوا متوفرين على ولائات موجودة على الأرض ولا يتصرفون كقوة سياسية لديها مرجعيات تريد فرض نفسها في المشهد السياسي لنيل حصة ليتم تقاسمها بحسب قوله.

كما اختتم قائلاً :” الأزمة الليبية برمتها ما ضيعنا فيها إلا تحويلها عند البعض لتقاسم سلطة ولا ينظر فيها لطموحات ناس وشعب وجيل ووثوار، العملية السياسية شخصياً لست مستعجل عليها طالما أن هناك وجود تهديد عسكري أمني استبدادي، لا ينبغي أن نعرف حفتر أنه طرف سياسي بل دخيل عليها وهادم لها حتى يتم تحييدها بالكامل وبكل ما قام به من إجرام وجرائم حرب، يضل مسألة حسم مبدأ فرض الدولة لسلطتها على ترابها حق اصيل لا تفاوض ولا تنازل عليه”.