الإمارات العربية – أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، امس عن تسجيل 667 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد مقابل 342 إصابة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية، آمنة الضحاك الشامسي، في إحصائية جديدة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفعت بواقع 342 حالة بعد إجراء نحو 27 ألف فحص، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى مستوى 42636.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع طفيف في معدل الإصابات اليومية في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة بعد 3 أيام متتالية من تراجعه، حيث سجلت في بيانات 11 يونيو 479 حالة، وفي 12 يونيو 513، وفي 13 يونيو 491، وفي 14 يونيو 304.

وشهدت الإمارات انخفاضا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، وبلغت الحصيلة اليومية حالة واحدة على مدار عدة أيام متتالية.

وذكرت المتحدثة بوزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 28129 شخصا، بعد تسجيل 667 حالة شفاء جديدة خرجت من المستشفيات “وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية”.

وأكدت الشامسي أن “خط الدفاع الأول مستمر في بذل الجهود والعطاء” لمواجهة الجائحة ما ساهم في وصول الدولة إلى “مرحلة هامة من التصدي لفيروس كورونا المستجد”، مشيرة إلى “ظهور بعض المؤشرات الإيجابية في الحالات اليومية”.

إلا أنها شددت مع ذلك على أن خطر عدوى “COVID-19” لا يزال قائما والالتزام بالإجراءات الاحترازية يبقى مطلوبا.

المصدر: “وام” + وكالات