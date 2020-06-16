ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان لها عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة.

البعثة الأممية أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذه الواقعة قد تعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن داخلية الوفاق بهذا الخصوص، داعيةً السلطات في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.