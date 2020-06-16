ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الإثنين مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج مستجدات الوضع الراهن وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بمدينة بنغازي.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة مخرجات إعلان القاهرة وآليات وضع خارطة طريق لتنفيذها بالأخذ في الاعتبار الثوابث الوطنية التي تقوم على تفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإنهاء تواجد المرتزقة الأجانب تنفيذاً لمقررات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة تجنيد المرتزقة الأجانب الموقعة سنة 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2001 وصادقت عليها بلادنا وأصبحت جزءاً منها في العام 2008 .

وتطرق الاجتماع إلى أن حلول الأزمة الراهنة لابد وأن تستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2214 بشأن محاربة الإرهاب والقرارات ذات الصلة.

وفي سياق متصل أطلع وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء على آخر نتائج تواصل الوزارة وتنسيقها مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وتسهيل عملها خاصة فيما يخص ملف النازحين من المنطقة الغربية ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية التي حصلت لأهالي ترهونة وقصر بن غشير وغيرها من المدن الليبية.