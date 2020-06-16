ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أمس الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن طبرق الصالحين عبدالنبي.

الثني ناقش مع عبدالنبي بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة عدداً من المواضيع الهامة على رأسها الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة الليبية لإدارة ملف المهجرين من المنطقة الغربية، إضافة إلى التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

وناقش الاجتماع مشكلة مرتبات موظفي شركات خدمات النظافة العامة وآليات حلها وبحث مشروع إنشاء مصفاة طبرق إضافة إلى مشروع خط مياه النهر الصناعي أجدابيا – طبرق ومشروع توصيل المياه من آبار اشلبي بمدينة درنة وصيانة مصفاة البمبة.