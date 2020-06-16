ليبيا – أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك استمرار وقوف أنقرة إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية وتقديم مختلف أنواع الدعم لها بما في ذلك الدعم العسكري بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

جليك أضاف في مؤتمر صحفي الإثنين بمقر الحزب في أنقرة :”تركيا تقف إلى جانب حكومة السراج وأشقائنا الليبيين، وسيتم تقديم مختلف أنواع الدعم سواء العسكري وغيره بتعليمات من الرئيس أردوغان”.

وأكد جليك أنهم يتابعون الأحداث في ليبيا عن كثب، زاعماً أن “حكومة السراج” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) هي الجهة الشرعية في ليبيا والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وأوضح أن تركيا دولة في البحر المتوسط وعليها أن تحافظ على مصالحها في المنطقة، مستنكراً مواقف اليونان وقبرص فيما يتعلق ببحر إيجة وشرق المتوسط.

وقال: “بينما نسعى للسلام في بحر إيجة وشرق المتوسط، نعتبر التخريب المستمر من قبل اليونان أو قبرص الجنوبية أمراضا طفولية”، مشدداً أنه يتعين على وزير الدفاع اليوناني وغيره تعلم كيفية مخاطبة دولة كبيرة مثل تركيا.

وأشار أنه لو أن تركيا أخذت تصريحات وزير الدفاع اليوناني على محمل الجد وردت عليهم بنفس الطريقة، لتسبب ذلك في زيادة التوترات بين البلدين.

وأضاف أنه في حال أراد رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس حل مشكلاته مع تركيا فليتحث مع الرئيس أردوغان بدلا من التوجه إلى ألمانيا وفرنسا ومحاولته الضغط على تركيا.

وشدد أن كل خطوة تتخذ دون موافقة تركيا وما وصفها بـ”جمهورية شمال قبرص التركية” في شرقي المتوسط فإنها ستفشل وأنقرة لن تتنازل أبداً عن حقوقها في المنطقة.