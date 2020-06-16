الولايات المتحدة – تراجع الدولار وصعدت العملات عالية المخاطر اليوم، مع تأهب الفدرالي الأمريكي للشروع في برنامجه لشراء سندات الشركات، وسط مؤشرات بشأن إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي.

وقال مجلس الاحتياطي الأمريكي إنه سيبدأ شراء سندات الشركات من يوم الثلاثاء في إطار برنامج تحفيز معلن سلفا.

وعززت الخطوة الثقة في شتى فئات الأصول ودعمت العملات الحساسة للمخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

واستفادت ثقة المستثمرين أيضا من تقرير لوكالة “بلومبرغ” أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس برنامجا للبنية التحتية بنحو تريليون دولار لدعم الاقتصاد.

وأمام سلة عملات، استقر مؤشر الدولار عند 96.489 نقطة، منخفضا بنحو 1% عن ذروة الاثنين البالغة 97.396 نقطة.

وواصل الدولار الأسترالي مكاسبه منذ أواخر الاثنين ليسجل 0.6977 دولار أمريكي، مرتفعا بنحو 3% فوق أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه قبل يوم.

كذلك صعد الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة فوق 65 سنتا أمريكيا إلى 0.6508 دولار.

وعن العملات الأخرى، ارتفع اليورو إلى 1.1343 دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0.6%.

المصدر: “رويترز”