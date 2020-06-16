ليبيا – قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس الاثنين إن باريس تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف الناتو لمناقشة دور تركيا العدواني وغير المقبول على نحو متزايد في ليبيا.

واتهم مسؤول رئاسي فرنسي أمس الاثنين بحسب وكالة رويترز تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وأضاف:” أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة.. والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا.. هذا الموقف العدواني بشكل متزايد غير مقبول، من المفترض أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي لذا لا يمكن استمرار ذلك”.

وعندما سؤاله عن رأي باريس قال المسؤول الفرنسي إنه سيتم إجراء محادثات خلال الأيام المقبلة مع تركيا وشركاء حلف شمال الأطلسي الآخرين لبحث الموقف.