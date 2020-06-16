إيران – سجل الريال الإيراني، اليوم الثلاثاء، أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2018 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

وأفاد مراسلنا في طهران بأنه جرى تداول الدولار في معاملات صباح اليوم عند 185 ألف ريال، فيما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.

وساهم انخفاض الصادرات الإيرانية إلى دول الجوار بسبب تفشي فيروس كورونا في انخفاض حصول طهران على العملات الأجنبية، علاوة على الانخفاض الشديد في تصدير النفط، والعقوبات الأمريكية على طهران.

وفي اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي صباح اليوم في طهران أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تأثير العقوبات الأمريكية على تأمين العملات الأجنبية.

وقال روحاني إنه “لاينبغي أن تؤدي ضغوط العقوبات لتأمين العملة الأجنبية إلى زيادة الحاجات الأساسية للمواطنين.

وأكد روحاني على ضرورة تأمين العملات الأجنبية خلال السنة المالية الحالية، وقال إن “مسؤولي السياسة الخارجية والبنك المركزي يسعون عبر التفاوض إلى الافراج عن أموال إيران المجمدة في الخارج لصيانة سوق العملات الأجنبية من أي تضخم محتمل”.

وكان الرئيس روحاني قد وجه الخارجية الإيرانية والبنك المركزي لاستعادة اموال مجمدة في كوريا الجنوبية، بالوسائل السياسية والقانونية، والتي تقدر بنحو 6.5 إلى 9 مليارات دولار وفقا لرئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران و كوريا الجنوبية.

المصدر: RT