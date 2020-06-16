ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اليومين الماضيين عبر دوائر الفيديو المغلقة بممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ الذين أطلعوه على جهودهم المستمرة لتعزيز المساواة في الحقوق للأمازيغ في ليبيا.

السفير أعرب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للسفاره عن دعمه للأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للأمازيغ لتعزيز المشاركة المدنية والدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية وتحسين التحصيل التعليمي في ليبيا بما في ذلك المبادرات التي قام بها المجلس بالشراكة مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2017.

وأكد دعم الولايات المتحدة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب الليبي، مشدداً على أنّ هذه الجهود لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق الليبيون.