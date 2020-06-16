ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب وخصص اللقاء لبحث مستجدات الوضع العام بالبلاد وخاصة ما يتعلق بفيروس كورونا الذي يمثل تهديداً.

المجتمعون أكدوا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لوزارة الصحة على ضرورة رفع درجة الوعي بهذا الخطر ومواجهته مواجهة شاملة.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية تنفيذ كافة الخطة المتبعة وما تم إنجازه الى حد الآن على المستوى الطبي.

وأعرب عن يقينه بقدرة الدولة الليبية على مواجهة هذا الفيروس والانتصار عليه بتضامن الدولة والمجتمع المدني والاجهزة الامنيه والشرطية والعسكرية وعدم الاستهانة بخطورته والعمل وفق خطة واحدة تقودها الحكومة واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المكلفة من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير اركان حرب خليفة بالقاسم حفتر .

ودعا إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة والحد من التنقلات إلا للضرورة، مشدداً على وجوب أن يكون المواطن مسؤولاً ولا يساهم في التسبب في العدوى ونشر المرض.

كما تناول اللقاء جملة من الموضوعات التي تتعلق بمتابعة موقف اللجان المختصة بجائحة كورونا على مستوى كل البلديات والمؤشرات الأخيرة في مدينة سبها والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن من قبل الحكومة الليبية بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء كورونا .

وتم التطرق خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي أبراهيم فوزي عزوز إلى مناقشة استئناف العمل في تنفيذ مشروع استكمال مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي درنه المتعثر منذ عام 2011 وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني .

كما نوقش ايضاً عدة موضوعات تتعلق باستكمال الشركة لإجراءاتها الإدارية مع وزارة الصحة و الجهات ذات العلاقة لاستصدار التكليفات لتنفيذها واستكمالها قبل نهاية العام الحالي مع ضمان التنفيذ، وفقًا للمواصفات العالمية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأوصى رئيس مجلس النواب بمنح الشركة المتعاقد معها أسبوعين، كحد أقصى لاستيفاء اجراءتها للبدء في المشروع على أرض الواقع، وإلا ستتعرض الشركة للمخالفة القانونية ويسحب منها المشروع.

يشار إلى أن مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنه الواقع بمنطقة باب طبرق ذات سعة سريره تقدر (525) سرير لا يزال تحت الصيانة الكاملة منذ عام 2011 ويعمل المستشفى حالياً بقدرة من خلال عيادات متفرقه داخل المدينة وتوجد بها أغلب التخصصات الطبية وتجري به جميع العمليات الجراحية والولادة ويستقبل جميع الحالات من المناطق المجاورة.