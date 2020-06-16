ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على ماينشر حول وجود مفاوضات بين تركيا وحكومة فايز السراج الغير دستورية بشأن إقامة قاعدتين عسكريتين في القاعدة الجوية مصراتة وقاعدة عقبة بن نافع (الوطية).

امغيب إعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن هذ المفاوضات تجاوز واضح لكل القوانين الليبية وفي سابقة خطيرة تهدد وحدة واستقرار التراب الليبي وأمن واستقرار المحيط العربي والاقليمي.

وطالب كل أبناء الوطن وكل القوى الوطنية من ابناء الشعب العربي لرفض كل المخططات التركية في ليبيا والمنطقة بشكل عام، حاثاً الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بسحب اعترافهم بحكومة الوفاق .