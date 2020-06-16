ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الإثنين إن بلاده ستواصل المباحثات مع روسيا لضمان وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

أوغلو أشار في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسطنبول، وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية إلى مواصلة تركيا العمل مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحاً أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على مواصلة العمل المشترك من أجل هدنة دائمة في ليبيا.

ولفت إلى عقد اجتماعات على المستوى الفني بين البلدين في هذا الإطار، مضيفاً :”رأينا في هذه الاجتماعات أنه ما من خلاف مع روسيا حول المبادئ الأساسية”.

وقال :”قررنا مواصلة المفاوضات على المستوى الفني من أجل ترسيخ الهدنة، وكذلك من أجل تحديد تفاصيل الخطوات التي يجب اتخاذها بعد وقف إطلاق النار، عندما يكون هدنة في ليبيا بالطبع هذا لن يكون أحادي الجانب فهناك أطراف متنازعة وقبائل ووجهات نظر مختلفة ومواقف مختلفة”.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه قد لا يكون القرار الصادر عن تركيا وروسيا حول تطبيق الهدنة واقعياً دون التباحث حول القضايا التاريخية والقضايا الأخرى أو دون موافقة الليبيين وخاصة ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) عليه حسب قوله.

اوغلو بيّن أن توقيع فائز السراج على تفاهم وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في حين رفض “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) التوقيع عليه بحسب قوله، مشدداً على أن الأخير لم يدعم أيضاً مخرجات مؤتمر برلين الذي دعمته تركيا ثم نصّب نفسه حاكماً لليبيا بعدما بدأ في تلقي الهزائم حسب زعمه.

وحول تأجيل وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو الروسيين زيارتهما إلى تركيا قال تشاووش أوغلو :”ما من مشاكل من حيث المبادئ الأساسية في المباحثات مع الروس ولم تتزعزع الطاولة من أجل هذا السبب أو ذاك لكن هذه المرة هناك مسار قد يأخذ ليبيا إلى وقف إطلاق نار دائم وإلى العملية السياسية ونحن بحاجة للحديث عن تفاصيل أكثر”.

كما تابع :”بعد تبلور هذه الأمور نحتاج إلى لقاء على المستوى الوزاري وأن نوقع وثيقة مشتركة أو نعلن عن بيان مشترك ولهذا السبب اتفقنا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني سواء بيننا (تركيا وروسيا) أو مع الليبيين”.

وأكد تشاووش أوغلو أنه تباحث أمس هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مرتين وتم إتخاذ قرار التأجيل سويةً مع التأكيد على عقد اللقاء في الفترة القادمة عندما تتبلور هذه الأمور، مضيفاً :” لا داعي لتحريف هذا الموضوع عن سياقه وأخذه إلى مكان آخر حيث إنه لا علاقة له إطلاقاً لا بسوريا ولا بمنطقة إدلب”.