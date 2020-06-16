ليبيا – أكد القيادي بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال “آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة” التابعة للرئاسي إنهم يسعون للسيطرة على مدينة سرت ومنطقة الجفرة قريباً.

بيت المال أرجع في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أسباب تأخر قوات الوفاق في السيطرة على سرت إلى وجود الطيران المسيّر وكذلك الطيران الحربي الروسي الذي يشمل طائرات الميغ والسوخوي ما يعوق تقدم القوات في الوقت الحالي حسب زعمه.

وأشار إلى أن التجهيزات حالياً أفضل من قبل من أجل ما وصفه بـ”تحرير المدينة”، موضحاً أن مسلحي الوفاق تتمركز حالياً في منطقة البويرات وخلف منطقة الجرف جنوبي أبو قرين والوشكة تفادياً للتعرض لهجمات الطيران الحربي حيث إن العمل يجري الآن على قدم وساق لتثبيت منظومات للدفاع الجوي ومضادات للطيران ستؤدي إلى نتائج في القريب العاجل.

كما شدد أنهم لا يعرفون بوجود أي خطوط حمراء في “تحرير” المدن الليبية خاصة فيما يتعلق بسرت والجفرة وذلك ردًا على الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين القادة واعتبار روسيا أن سرت “خط أحمر” حسب قوله.