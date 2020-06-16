اليمن – أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، إن القوات تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.

وأوضح المالكي أن مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه المملكة وتم اعتراضها بلغ 313 صاروخا باليستيا، ومجموع الطائرات المسيرة دون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها بلغ 357.

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات، لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

المصدر: واس