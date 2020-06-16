ليبيا – رد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، على طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس اتخاذ موقف قوي إزاء واقعة تعذيب بعض العمالة المصرية في ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب المصري أمس الاثنين وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، حيث طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد من رئيس البرلمان إصدار بيان للرد على الانتهاكات التي تعرض لها عمال مصريون في ليبيا مؤخرا.

وقال عابد مخاطباً عبد العال: “المصريون في لبيبا خط أحمر، وواضح جدا أن إعلان القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، له تأثير على الجانب التركي وكلنا نعرف ما فعله الأتراك في الأرمن من انتهاكات وقتل”.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان: “لا بد من موقف قوي ورادع بشأن واقعة تعذيب العمالة المصرية التي خرجت للبحث عن قوتها.. أين المجتمع الدولي مما يحدث مع العمالة المصرية؟! وأعلم أن الدولة المصرية لن تسكت، لكن لازم بيان قوي من المجلس للرد على هذه الانتهاكات”.

من جانبه عقب رئيس مجلس النواب قائلاً: “اصبر.. اصبر، كل شيء سيتم.. ولكن بحساب”.