ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبدالهادي دراه، إن مدينة سرت هي خط أحمر بالنسبة لهم، ولن يتنازلوا عن “تحريرها”.

دراه أضاف في تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين، أن مسلحي الوفاق دفعوا ثمنًا باهظًا أثناء تحرير سرت من تنظيم الدولة الإرهابي عام 2016.

وأشار إلى أن مسلحي الوفاق تمكنوا من السيطرة على بلدة الوشكة، وانتزعها ممن وصفهم بـ” ميليشيات حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) في ساعة واحدة فقط، مبيناً بأنهم واضطروا للانسحاب إلى مواقع تبعد 30 كيلومترا عن مدينة سرت؛ بسبب حقول الألغام التي زعم بأن القوات المسلحة قد زرعتها ، والهجمات الجوية المكثفة التي يتعرض لها مسلحوهم.

ووجه القيادي بمدينة مصراتة دعوة لسكان سرت وقادة الرأي البارزين في المدينة والعائلات المؤثرة هناك، إلى المساهمة بإخراج من وصفهم بـ”الميليشيات التابعة لحفتر والمرتزقة” من سرت والانضمام إلى حكومة الوفاق.